Indignación monumental por comentario de periodista colombiano sobre el caso Hakimi; lo tildan de “machista”

Una polémica gigante se ha generado con el escándalo del defensa marroquí del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, acusado el pasado jueves por violación, indicó la Fiscalía de Nanterre. En ese sentido, el jugador del PSG de 24 años compareció ante los investigadores de la Seguridad Territorial de Hautes-de-Seine, tras lo cual fue inculpado por un juez de instrucción y puesto bajo control judicial.

Una mujer, también de 24 años, lo acusa de haberla violado el sábado pasado en su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras al oeste de París. La Fiscalía de Nanterre rechazó hacer comentarios sobre este caso, deplorando “las informaciones ya publicadas” por algunos medios, “que dificultan las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad”. Según una fuente policial, la víctima se presentó el pasado domingo en una comisaría de Nogent sur Marne para denunciar la supuesta violación cometida por Hakimi.

Según su relato, ambos se conocieron en enero a través de la red social Instagram y el pasado sábado por la noche fue invitada al domicilio del futbolista, al que fue en un Uber pedido por el propio jugador.

Ya en el domicilio de Hakimi, este la besó y llevó a cabo tocamientos sin el consentimiento de la víctima, a la que violó después. La víctima se habría zafado de él con una patada y habría contactado por SMS con una amiga para que viniera a buscarla, según la fuente policial.

Achraf Hakimi estuvo presente en los Premios The Best FIFA. - Foto: REUTERS

Ante este escándalo que ha generado un remezón en suelo europeo, en Colombia tomó también fuerza y no precisamente por la situación del jugador, sino por un comentario del periodista colombiano, Óscar Rentería, quien puso en duda la versión de la víctima y dio a entender que tenía cierta culpabilidad al acceder ir al apartamento del jugador.

“Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, dijo el comunicador en el programa ‘El Pulso del fútbol’. Dicho comentario generó indignación en una oyente que escribió reclamando que “Rentería fue irrespetuoso y machista, no digo que el jugador sea el culpable, pero no tiene nada que ver la presencia de una mujer en el apartamento de un futbolista con una violación”.

Ante este reclamo, el periodista se reafirmó en su postura al decir: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después”.

“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, agregó.

Achraf Hakimi, defensa del PSG. - Foto: AFP

El jugador se defiende

Aunque el jugador no se ha pronunciado de manera oficial ante los medios de comunicación, en Europa se ha conocido que el jugador sí ha comentado el tema con su círculo cercano de amigos. Según el diario As, “uno de los mejores amigos del jugador del Paris Saint-Germain habría tenido la oportunidad de compartir impresiones con el futbolista”, quien, según el programa de Telecinco, le habría asegurado que “le habían tendido una trampa”.

Asimismo, el lateral derecho del club parisino, antes de que estallase la noticia a nivel mundial, ya le habría contado a su amigo que “se sentía engañado”.