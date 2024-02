Infografía | Mundial 2026: los 16 estadios que acogerán la cita en Estados Unidos, México y Canadá

El calendario del Mundial de 2026 que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México ya fue estipulado por el Consejo de la Fifa. Se definió el nuevo formato de la fase de grupos y las instancias eliminatorias. Ya no serán 32 selecciones, serán 48. Ya no serán ocho grupos de cuatro, serán doce. Ya no habrá octavos de final como primer mata-mata, habrá dieciseisavos de final.