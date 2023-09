Insólito: América perdió fichajes europeos por lo ocurrido con Iago Falque; la inseguridad pasó factura

El pasado jueves 31 de agosto, América de Cali confirmó lo que venía siendo un secreto a voces en cuanto a la continuidad del español Iago Falque. Tras varios rumores, el club escarlata hizo oficial la salida del jugador luego del atentado a la camioneta que lo transportaba en la ciudad.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado 18 de agosto, el jugador Iago Falque Silva decidió dar por finalizado su vínculo contractual con nuestro equipo profesional”, reseña el comunicado oficial.

“Como institución, lamentamos profundamente esta decisión, pero entendemos y aceptamos la determinación que tomó el volante español y su familia. Agradecemos el profesionalismo y compromiso de Iago en el período que defendió nuestra camiseta y le deseamos muchos éxitos en el futuro”, complementó.

El jugador español no seguirá en el América de Cali | Foto: Prensa América

Ahora bien, este fuerte suceso no solo le ha costado al América la salida de una de sus piezas más importantes. En las últimas horas, se conoció desde la presidencia del club que varios fichajes que tenían en conversaciones, se bajaron del bus tras conocer lo sucedido con su colega.

En la extensa entrevista con el programa ‘Zona Libre de Humo’, Romero contó detalles de los fichajes que el ‘Escaralta’ pretendía hacer ahora que la ventana para firmar jugadores libre abrió. Allí, el máximo dirigente aseguró que tenían un jugador europeo cerrado, pero que se echó para atrás por miedo.

“Contactamos a varios extranjeros. Dos perfiles europeos que nos gustaron mucho. Teníamos uno absolutamente cerrado, pero ayer me llamó y me dijo: después de leer la noticia de Iago, definitivamente no vamos”, dijo Romero.

🗣️🎙️"Nosotros queremos contratar un central, hemos contactado varios extranjeros, 2 perfiles europeos que nos gustan mucho, sobre todo uno con quien ya teníamos todo cerrado pero ayer me llamó luego de enterarse de la noticia de Iago y se bajó" @RomeritoMao, @AmericadeCali pic.twitter.com/NQSifpwmqs — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) September 1, 2023

Falque dijo adiós

Por medio de sus redes sociales, el talentoso volante español, que fue una de las figuras en el primer semestre, se despidió del club, agradeciendo. “Difícil encontrar las palabras… seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conocéis sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia!”, se leyó de entrada.

Y agregó: “Hace 2 años cuando llegue a Cali no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, me bastaron unas horas para entender lo que significa América. Desde el primer día que me he puesto esa camiseta di todo de mí, como todo en la vida, con momentos mejores y peores, pero siempre con el máximo respeto y profesionalidad”.

Iago Falque, jugador de América de Cali. | Foto: Colprensa

Si bien en su comienzo el jugador no tuvo mayor protagonismo, poco a poco fue recuperando la confianza que lo puso como titular indiscutido en la nómina dirigida en su momento por Alexandre Guimarães.

No obstante, justo en su mejor momento, el mediocampista sufrió una severa lesión en un duelo de liga ante Atlético Nacional. En dicho partido, el jugador cayó al suelo luego de un choque con un defensor y, aunque de entrada parecía un solo encontrón, fue mucho más grave, pues su pierna derecha se vio comprometida con una fractura que lo dejó por varios meses fuera de las canchas.