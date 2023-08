Inter le da ‘bofetazo’ a Cuadrado: ficharon una figura del Bayern Múnich que juega en la misma posición

| Foto: Corbis via Getty Images

Benjamin Pavard llevaba varias semanas buscando equipo. | Foto: Corbis via Getty Images

Cuadrado, de fichaje polémico a suplente

Su llegada no fue bien recibida por los hinchas, pero poco a poco venía demostrando la entrega con la que quería cautivar al cuerpo técnico. No obstante, Inzaghi se la ha jugado por el neerlandés Denzel Dumfries en las primeras dos jornadas del campeonato italiano y no parece encaminado a cambiar de parecer en el futuro cercano.