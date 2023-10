Iván René Valenciano: así ha sido la vida de excesos y adicciones de uno de los jugadores más iconicos del fútbol colombiano

Conmoción total se ha generado en las últimas horas de este martes 31 de octubre al conocerse que Iván René Valenciano fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, haciendo maniobras “descuidadas” a bordo de un vehículo en la ciudad de Weston en el estado de Florida, Estados Unidos.

Las autoridades de este país fueron enfáticos en decir que el exjugador del Junior de Barranquilla y la Selección Colombia habría causado daños a la propiedad de otra persona al momento del arresto, debido a la influencia de la sustancia que le encontraron.

Esta es la primera vez que el jugador es arrestado por los cargos que se le inculcan desde suelo americano, pues anteriormente había confesado que ya no consumía alcohol.

Iván René Valenciano fue detenido en Estados Unidos. | Foto: Instagram: @ivanvalenciano9

Anécdotas y escándalos

Tras haberse retirado del balompié profesional, Iván René Valenciano tuvo una etapa de panelista en diferentes medios de comunicación. Allí, el exjugador se dio el lujo de contar varias anécdotas.

Una de las más recordadas fue cuando por poco se queda por fuera de una convocatoria de la Selección Colombia, por cuenta de una imprudencia donde el alcohol tuvo que ver.

“Eso fue en la villa olímpica, íbamos (Víctor) Pacheco y yo. Salimos a caminar y entramos a un restaurante de comidas rápidas. Cuando salimos había un dispensador de cerveza. Nos miramos, y Pacheco me dice: ‘Anda, gordo, vamos a meternos unas frías aquí, nadie se va a dar cuenta’”, contó.

El jugador relató en medio de risas: “Pacheco se sentó de un lado del dispensador y yo, del otro lado. Ya llevábamos como 12 cervezas cada uno cuando Pacheco me dice: ‘Eche, gordo, ¿tú no estás ni mareado?’. Y yo le respondo: ‘Yo lo que estoy es barrigón de tanta cerveza’. Y luego dijimos que nos tomábamos las dos últimas y nos íbamos. Dijimos: ‘Vamos a mirar cuántos grados de alcohol tiene esta cerveza, tú sabes que la Águila tiene el 4 por ciento’. Cuando cogimos la lata, decía ‘cerveza sin alcohol’. Le pegamos una patada al dispensador, estábamos tomando era pura agua”.

Tras varios años de estar en el fútbol de Europa, Valenciano regresó al Junior, donde tuvo un nuevo problema con la cerveza. El exjugador relató en su momento que después de los partidos y en una concentración se tomaban unas cervezas junto a Pacheco, otro ídolo del Junior.

“Un día entra el profe, me dice que quiere una cerveza. Le decimos: ‘Profe, no estamos tomando’. A la media hora, igual: entra, pregunta, le decimos lo mismo. Y empieza a revisar el cuarto. Y así hasta la medianoche: ahí nos dijo que le sopláramos un ojo. Nos sintió el aliento. Ahí preguntó dónde la escondíamos: nosotros desocupamos el tanque del sanitario, lo llenamos de hielo y ahí teníamos cerveza y whisky. Y luego nos preguntó qué hacíamos con las latas: las metíamos en una bolsa negra y la amarrábamos con una pita. El cuarto daba a la calle, allá las sacábamos por la ventana”, relató.

Iván René Valenciano durante programa de Saque Largo. | Foto: Instagram: @ivanvalenciano9

En otra de sus confesiones, el ‘bombardero’, como es apodado también confesó que tenía cierta adicción por los medicamentos. “Tomaba las pastillas incluso jugando. Era un kamikaze. Andaba con el sobre en el bolsillo y también tomaba trago. En la clínica convulsioné cuatro veces. Cuando me desintoxicaron, los dedos se me doblaban y no podía caminar. Nadie me vio porque salí por atrás. En los periódicos dijeron que había sido un preinfarto. En la calle, que una sobredosis”.

En sus duras confesiones, Valenciano aseguró que no le importaba su familia por seguir en el alcohol. “Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que no me importaban ni mi mamá, ni mis hijos”, dijo.

Y agregó: No quería vivir. Quería acabar con todo y dejar de sentirme así. Me levantaba a las once de la mañana y me iba para una tienda y bebía todos los días. Todos. Lo más triste era tomar trago sabiendo que me iba a despertar sin un peso”.