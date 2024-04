James Rodríguez va por Falcao: ¿cuántos goles le faltan para ser máximo goleador de la Selección Colombia?

¿Le alcanzará antes del retiro?

El volante cucuteño, sin embargo, pone por delante el hecho de despedirse del fútbol en buenas condiciones y no seguir jugando cuando, físicamente, no lo pueda hacer al máximo nivel. “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”, dijo.