Javier Hernández Bonnet habló de “enemistades”, sobre el apodo ‘refisal’; reveló por qué lo ‘bautizaron’ así

“Uno conoce el origen y tiene que ver con enemistades que se van dando dentro del proceso que uno maneja de juzgamiento y crítica. Yo he sido muy crítico con algunas cosas que no me gustan, que no van con la transparencia, que me parece que no son legales y cuando las tengo que decir, las digo”, dijo el periodista al portal mencionado.

“Como 5 cuentas en Facebook que no son mías; en Instagram, por ahí unas 10, en Twitter… Yo no manejo redes. No me gusta el tema de las redes y lo hago desde la simpleza de que si yo tengo el privilegio de tomar un micrófono y una cámara del Canal Caracol para que en un partido vean más de 10 millones de personas no veo necesario lo otro […]. Si vos no querés que te critiquen, no digas nada, ni hagas nada”, agregó el comentarista deportivo.