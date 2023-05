Javier Hernández Bonnet ‘hace enemigos’ en Millonarios por crudo comentario sobre sus directivos

La polémica disputa entre Millonarios y la Selección Colombia no se detiene. Aun cuando el cuadro embajador no vio otra salida que prestar al jugador para el Mundial Sub-20, los hinchas no quedaron contentos y un gran sector sigue pensando que el mejor camino es el expuesto en el comunicado que desató todo el caos.

El pasado martes, la cuenta oficial del conjunto bogotano emitió un tuit en el que confirmaba que Cortés se iba a quedar para los cuadrangulares y, por ende, no asistiría a la concentración de la Tricolor de cara a la cita orbital.

Horas después, la Federación respondió remitiéndose a sus estatutos, en donde aparecía la opción de sancionar a los clubes que se nieguen a prestar sus jugadores para cualquier categoría sin razones de peso como una lesión o situación extrafutbolística.

Después de estudiar los posibles escenarios, a la dirigencia azul no le quedó otra que ceder y, por tanto, el de este miércoles fue el último partido de Cortés antes de unirse al combinado nacional, que iniciará trabajos este 5 de mayo en Cali con la mayoría de los convocados, a excepción de aquellos que todavía no tienen permiso como Daniel Luna del Mallorca (ESP) o Jhon Jáder Durán del Aston Villa (ING).

Óscar Cortés fue una de las piezas claves para la clasificación de Colombia al Mundial - Foto: NurPhoto via Getty Images

La situación fue tan cambiante en cuestión de horas, que muchos periodistas tuvieron que rectificar la información sobre la marcha, aun cuando oficialmente Millonarios había informado a su hinchada que no prestaría al extremo tumaqueño de 19 años.

Uno de ellos fue Javier Hernández Bonnet, que de paso aprovechó para lanzar una ‘pullita’ en vivo contra Gustavo Serpa, representante de Amber Capital, empresa que tiene en su haber el rótulo de máximos accionistas del cuadro bogotano. “Como el mayor accionista de Millonarios es el señor (Gustavo) Serpa, y el señor Serpa es el que controla a Caracol Radio, yo siempre estoy pendiente de qué dice Caracol sobre el tema porque lo asumo como oficial”, dijo.

Ricardo Orrego y Javier Hernández durante la celebración de los 30 años del Gol Caracol - Foto: @orregoricardo

Hernández Bonnet dejó fríos a los demás panelistas de Blog Deportivo con su comentario. “Ellos han dicho que sí, que lo van a prestar. Que pena la sinceridad, pero la sinceridad no ofende”, completó.

"Como el mayor accionista de Millonarios es el señor (Gustavo) Serpa, y el señor Serpa es el que controla a @CaracolRadio, yo siempre estoy pendiente de qué dicen sobre el tema (Óscar Cortés) porque lo asumo como oficial".



Javier Hernández Bonnet en @blogdeportivo. pic.twitter.com/F4kexrRzWq — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) May 3, 2023

Al final se confirmó

Lo cierto es que Millonarios no publicó ninguna comunicación al respecto del cambio de decisión, pero en horas de la noche, justo después del empate (1-1) frente a América MG por Copa Sudamericana, fue Alberto Gamero el que se encargó de ponerle fin a la novela sobre el préstamo de Cortés.

Cortés, que fue incluido en la lista preliminar de 25 futbolistas, le había manifestado a los azules su deseo de vestir la Tricolor en Argentina, sin embargo, la respuesta de la dirigencia había sido negativa, poniendo por delante sus intereses como institución.

Pero eso cambió más tarde con la presión de la FCF. “Es confirmado que él va y va feliz, nosotros también estamos contentos por él, lo merece. Le deseamos lo mejor y ahora hay que pensar en lo que tenemos. Trataremos que la ausencia de Óscar no sea mala para nosotros y que cuando vuelva nos encuentre en una curva ascendente muy buena”, dijo el técnico samario en rueda de prensa.

Óscar Cortés durante el partido entre Millonarios y América MG - Foto: AFP

El regreso de Cortés para los cuadrangulares finales depende de cuántas fases, logre superar la Selección Colombia en el torneo que va del 20 de mayo al 11 de junio. Inicialmente, contando con la fase de grupos, se perdería los primeros juegos de cuadrangulares, pero llegaría para la segunda ronda de partidos y estaría disponible de cara a una hipotética final que, según el calendario de Dimayor, será entre el 21 y el 25 de junio.