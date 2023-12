Javier Hernández Bonnet no pudo ir al sorteo de la Copa América en Estados Unidos: “Aparecí como integrante de las Farc”

Javier Hernández Bonnet, comentarista deportivo y director del Blog deportivo , de la cadena radial Blu, contó al aire algo que le acababa de suceder. Según dijo, no pudo viajar al sorteo de la Copa América, que tendrá lugar este 7 de diciembre en Miami, porque Estados Unidos le canceló la visa.

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo, me tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de Paz le entregue a la Embajada”, relató el periodista durante la tarde de este 5 de diciembre.