John Bodmer da explosiva declaración por crisis que vive Nacional: “me voy tranquilo”

Atlético Nacional no vive un buen presente deportivo. Los malos resultados vienen acompañando al equipo verde de la capital antioqueña desde hace varias jornadas. A los pésimos resultados se le suma los equipos con lo que no ha sumado de a 3.

Por estos tres resultados en particular, muchas críticas han caído sobre el club paisa, sobre todo en su director técnico, John Jairo Bodmer, quien es el principal señalado por los hinchas verdolagas y algunos periodistas en el país.

No obstante, en las últimas horas se hizo viral una explosiva declaración del mismo estratega de Atlético Nacional. Antes del juego ante el Deportivo Cali, Bodmer habló con los medios de comunicación e hizo referencia a su futuro en el club.

John Bodmer habló de unas supuestas presiones o sugerencias para dirigir que está recibiendo. El entrenador afirmó que esto no es así y que, por el contrario, él muere con su idea y que si por la misma se termina yendo del equipo, se irá tranquilo.

“El día que yo me vaya de Nacional, me iré frustrado si las cosas salen mal por mí, pero me iré a mi casa a hacer mi duelo y mi análisis y pensar que la vida continúa y que tendré una nueva oportunidad en el fútbol”, dijo John Jairo Bodmer.