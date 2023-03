Joana Sanz visitó a Dani Alves en la cárcel para hablar de los términos económicos de su divorcio

Para sorpresa de propios y extraños, Joana Sanz volvió a la cárcel de Brians 2, en Barcelona, este domingo para visitar a Dani Alves. Se trató de la primera vez que el todavía matrimonio se veía las caras desde que la modelo anunció su separación con una desgarradora carta publicada en sus redes sociales y las teorías acerca del motivo de este inesperado reencuentro no tardaron en surgir.

Tal y como aseguró el periodista español Carlos Quilez, la modelo se habría reunido con el futbolista para hablar de los términos económicos de su divorcio, ya que a pesar de que no tienen hijos en común, sí compartirían propiedades y negocios a los que ninguno estaría dispuesto a renunciar.

Un encuentro en el que ambos habrían puesto sobre la mesa sus respectivas situaciones económicas y el reparto de sus bienes compartidos, haciendo un inventario de las viviendas, locales y del dinero que poseen en una cuenta bancaria conjunta, y en el que no habría habido acuerdo sino una discusión.

El brasileño y la modelo cuando estaban juntos. - Foto: Getty Images/Joe Maher

Esta información que Joana ha querido desmentir en conversación con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ Leticia Requejo. La modelo aseguró que fue a visitarle “para saber cómo está, ya que es una situación muy complicada”. Algo que, como ha adelantado, seguirá haciendo siempre que pueda para preocuparse por su todavía marido con el que, sostiene, “no ha habido ninguna discusión”.

Y es que, como ha aclarado, “no tenemos absolutamente nada que hablar de dinero porque tenemos separación de bienes y no tenemos nada en común”. “Nunca he necesitado nada de él. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo. Siempre hemos tenido nuestras cosas”, puntualizó.

Además, insistió en que “nunca he dependido de él económicamente”. No obstante, Joana sí reveló que la única vez que han hablado de dinero fue cuando empezó todo esto y le pidió a Alves que gestionase, a través de su abogado, un apartamento en París, donde tenía que cumplir con un compromiso profesional.

Además, la modelo aseguró que está fuerte, tranquila e intentando “salir adelante”. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la presunta violación cometida por el brasileño y por la que está en prisión: “Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia”.

“No te dejes morir”, esposa de Dani Alves estremece las redes con su llanto

Dani Alves sigue en la cárcel después de ser detenido el 20 de enero por ser acusado de violación a una joven de 23 años en una discoteca en Barcelona. Johana Sanz, su pareja, hace pocos días publicó una carta anunciando la separación.

Esta vez, se dejó ver en un conmovedor vídeo en el que llora desconsolada en su cama y ha estremecido las redes sociales.

El audiovisual está acompañado de un largo texto en el post.

“La sensación de que te ahogas, de que duele tanto, que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo. Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo”, inicia su publicación en Instagram.

Dani Alves junto a su esposa Joana Sanz. - Foto: Instagram @danialves

Sus letras son, además de una experiencia personal, un consejo para las personas que como ella pasan momentos difíciles.

“Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mí me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga”, indicó.

Sus letras se acompañan con imágenes de cada momento que describe. “Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades”, aconsejó.

Le habla especialmente a las mujeres a quienes las invita a o fijarse en el qué dirán.

“Llora, enfádate, baila, ríe. Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida”, concluyó.

Esposa de Dani Alves rompió en llanto en las redes sociales. - Foto: Instagram @danialves y joanasanz

*Con información de Europa Press