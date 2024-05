Jorge Polilla da Silva habla en SEMANA de su llegada al América y el equipo que va a construir: “Pesó más el corazón que la plata”

SEMANA: ¿Cómo se siente de regresar al equipo del que es referente?

JORGE POLILLA DA SILVA (P.D.S.): Muy feliz. La verdad que la demostración de cariño que me han brindado cada vez que vine, la gente de América realmente es impresionante. Lógicamente que eso hace que mi responsabilidad sea mayor. No puedo defraudar a esa gente, sé que está muy ilusionada con lo que yo le pueda aportar al equipo. Trabajaremos con mucha seriedad como siempre, con mucha responsabilidad y poder darle al hincha americano toda esa alegría que ellos quieren, que es poder lograr algún título.

SEMANA: En su regreso, una mujer está al mando, Marcela Gómez. ¿Cómo toma su presidencia?

P.D.S.: Fue una sorpresa muy grata ver lo que ha cambiado el club, primero con la estructura. Desde que me fui y casi 25 años, el club estaba exactamente igual, no se había mejorado nada. Ahora realmente me encontré con un cambio muy positivo, las instalaciones tan espectaculares, las canchas mejoradas, con mucho más espacio para trabajar. Un club muy ordenado, con una presidenta muy comprometida con poder darle al hincha lo que quiere, sabiendo que lógicamente no era fácil, pues hay que competir en una liga muy dura, muy pareja, con buenos equipos. Sabemos dónde estamos, lo que representa. Estamos todos embarcados en poder armar un buen equipo, trabajar con mucha seriedad, con mucha unión, todos juntos para poder conseguir los objetivos.

SEMANA.: ¿Cómo se da el acercamiento y el regreso?

P.D.S.: La primera llamada que tuve fue de Iván Vélez. Siempre habíamos mantenido un contacto a la distancia. Estuve de paseo por Cali, estuvimos almorzando juntos, la verdad que quedó una muy linda relación. Cuando se presenta la oportunidad, lógicamente que me llama el nombre de Marcela. Posteriormente fue Marcela la que me llamó, yo todavía estaba en Qatar con contrato vigente. Yo tuve, una vez que nos pusimos de acuerdo, que romper mi contacto con el club Catarí, con él cuál estaba trabajando. Había intención de que continuáramos, pero cuando surgió la posibilidad de América, no lo dudé en ningún momento. Era algo que yo quería tener, una nueva oportunidad como DT. En el 2018 las cosas no salieron como esperábamos y entendí que lo mejor era en ese momento dejar el club, sabiendo que en cualquier momento podía volver, que en cuanto me necesitara yo iba a estar dispuesto a regresar. Después que hable con Marcela, ella me manifestó un poco, cuál era el deseo del club. Fue muy rápido todo, inclusive, mi hijo que es mi ayudante en el cuerpo técnico, todavía permanece en Qatar. Yo pude regresar, estuve tres días en Montevideo y me vine inmediatamente, porque quería estar ya en el club cuando se presentara el plantel, porque si bien tenemos tiempo para para trabajar, hay que ir armando el nuevo plantel, viendo cuáles son las necesidades que hay en el equipo y tratar de no equivocarnos en la llegada de jugadores nuevos.

Jorge ya viste la indumentaria de 'la mecha' de cara al segundo semestre del 2024. | Foto: José Luis Guzmán. El País

SEMANA.: ¿Fue difícil dejar el club catarí, teniendo en cuenta los altos salarios?

P.D.S.: Es muy difícil competir para Sudamérica con esos clubes. Era mi séptima temporada trabajando en los países del Golfo, conocía un poco la zona, la región, el fútbol, su cultura y realmente, si bien lo económico es importante, yo creo que en esta etapa de mi vida, era mucho más lo que pesaba en el corazón y las ganas de uno volver al club, de estar en un lugar donde a uno lo quieren y lo valoran. Pesó más el corazón que la plata. Hablé con los dirigentes en Catar, ellos lo entendieron y me dieron la posibilidad de poder terminar unos días antes el contrato. Por suerte, se pudo dar todo.

SEMANA.: ¿Por qué se fue en la temporada 2017-2018 del América?

P.D.S.: Me parece que ahora encontré una estructura en el club, una organización que está muy enfocada en el trabajo grupal, tratando de que todos aporten para bien. Yo en aquel entonces me sentí un poco solo, una serie de enfrentamientos entre el presidente, que era Tulio Gómez en ese momento, y el plantel. Yo estaba un poco ahí en el medio, parecía que no era la forma de manejarnos. La gente ya se había puesto en contra de los jugadores, se había armado un ambiente muy hostil y yo no quería participar de todo eso. Con mucho dolor tomé la decisión de alejarme. Lo hablé con Tulio muy bien, todo muy cordial, la relación terminó en muy buena forma. No veía yo un respaldo y una unión para poder hacer un buen trabajo. Si bien la primera parte fue muy buena, porque yo llegué en un momento en el que el club necesitaba sumar puntos imperiosamente, porque el tema del descenso estaba muy comprometido, la verdad que los resultados lo logramos, el equipo se salvó, llegamos a estar en semifinales y el equipo terminó ahí en los primeros lugares. La etapa posterior, fue ahí donde nos equivocamos, porque también llegaron muchos jugadores que no estaban con continuidad, es un error que no queremos volver a cometer. Por eso me tomé el tiempo y hablé con Marcela, le dije quiero ver lo que tenemos y qué realmente necesitamos. Traer jugadores que realmente sepan dónde vienen, sepan lo que es América, la responsabilidad que tenemos y el objetivo que queremos todos que es tratar de que América sea campeón.

SEMANA.: Tras lo sucedido con Tulio, ¿puso usted condiciones para esta nueva etapa?

P.D.S.: Tuvimos alguna conversación. Estuve acá en Cali paseando, inclusive se decía que tenía una posibilidad de volver a América y no era eso en ese momento. Siempre ha existido mucho respeto, sin inconvenientes. Simplemente la manera de encarar lo que era América, no coincidíamos con Tulio. Ahora Marcela está el frente, muy pendiente de todo lo que hace falta, tratamos de ayudarla con nuestra experiencia. Lleva poco en el cargo, pero está entusiasmada, con muchas ganas y ojalá que podamos aportar todos para el bien del club, que es lo más importante.

Cali: Llegada a Cali el nuevo técnico del América de Cali, Jorge "Polilla" Da silva: Foto José L Guzmán. El País | Foto: José Luis Guzmán. El País

SEMANA.: Es decir, usted se va a entender es con Marcela y no con Tulio...

P.D.S.: Hay un gran respeto, logicamente que es uno de los dueños de club y lógicamente vamos a estar charlando y tratando de conseguir lo mejor para el club. Hasta ahora Marcela es la que está ahí al frente de la institución y con ella es la que estamos trabajando todos los días.

SEMANA.: En su primera etapa le tocó el descenso, ahora, está obligado a volver a finales, ¿le gusta esa presión?

P.D.S.: Es algo que ya hablamos con Marcela y estoy totalmente de acuerdo. No me saco la responsabilidad que tengo ahora. Yo creo que en una institución como América uno no se puede permitir el lujo de estar por fuera los ocho. Lógicamente, sabemos que es difícil, que campeón es uno solo, que hay equipos importantes, pero tenemos que prepararnos, trabajar, buscar y tener como objetivo ser campeón. Después si no nos da, América tiene que ser protagonista, tiene que estar peleando los primeros lugares. Es muy difícil poder sostener un proyecto, si los resultados no se dan y yo lo entiendo muy claro. Tengo la responsabilidad de poder conseguir esos resultados. Ya lo hemos hablado con los jugadores, acá estamos en América, tenemos el privilegio de estar en uno de los mejores equipos de Colombia y tenemos que demostrarlo. Confiado en que haciendo un buen trabajo y logrando el mejor rendimiento de los jugadores, podamos lograr lo que todos soñamos

SEMANA.: ¿El líder de su equipo está en la plantilla actual o va a traer otro?

P.D.S.: Acá hay algunos jugadores que por experiencia, por lo que han sido y lo que son en el club, cumplen ese rol de líder, más allá de que puedan estar en cancha o no, son muy importantes como Adrián Ramos, Luis Paz, Daniel Bocanegra. Adrián y Luis son referentes de la institución, han sabido ser campeones, me apoyo mucho en ellos. Tuve una charla muy linda con Adrián, le dije para mí es un jugador muy importante, que lo necesito. Después veremos cuál va a ser su rol, cuánto le va a tocar jugar. Pero que lo respeto mucho y tiene que ser un jugador muy importante dentro del grupo.

Futbol: Jorge "Polilla" Da Silva, entrenador de América de Cali: Foto José L Guzmán. El País | Foto: José Luis Guzmán. El País

SEMANA.: ¿Ya hizo la lista de los que se van y llegan? ¿qué posiciones reforzará?

P.D.S.: Ya hay unos que han salido, se les terminaba el contrato. Otros casos se analizó su situación y se determinó que no iban a continuar en el club. Algunos están con posibilidades de salir. Lo que sí quiero, es que aquellos jugadores que estén con nosotros, realmente quieran jugar y quieran estar en América. No quiero nadie que no esté a gusto, que no se sienta importante, que no esté alineado con nosotros. Le pedí a Marcela unos días para conocer el plantel, para ver lo que realmente tenemos y qué es lo que no hace falta. No queremos traer por traer, no queremos gastar plata que después no van a ser utilizados, no queremos tampoco tener un plantel tremendamente numeroso, con jugadores de nombre. Prefiero que esos lugares lo ocupen los chicos del club. Aprovechar y gastar el dinero en aquellos jugadores necesarios y que realmente nos pueden brindar algo diferente.

SEMANA.: Se dice que regresa Iago Falque, que ese es su primer refuerzo ¿es verdad?

P.D.S.: Me lo manejaron como una posibilidad. No está concreto. El club está hablando con él, es un jugador que interesa, porque ya ha demostrado sus condiciones, que no le pesa a jugar en un club grande, la gente lo quiere. Ojalá que sí, que se pueda concretar. Sabe lo que es ponerse la camiseta en América, cuáles son los objetivos. La dirigencia me preguntó si me podría interesar y están en conversaciones.

SEMANA.: Duván Vergara estuvo en el club. ¿le gustaría que se quede?

P.D.S.: Me encantaría. Sé que no es fácil, hay que competir con el mercado mexicano y es imposible, no solamente para América, sino para cualquier equipo colombiano. Tal vez los brasileros pueden ser los únicos que puedan competir con ese mercado. Es un jugador que también sabe lo que es ser campeón, que es muy querido por la gente, es un diferente, que no son fáciles de conseguir. Lo vi, lo saludé, yo no lo conocía personalmente. Me dejó una muy buena impresión. Pero es difícil desde el punto de vista económico que se pueda quedar, ojalá que sí, pero es duro.

Rueda de prensa Jorge 'El Polilla' Da Silva. | Foto: El País

SEMANA.: ¿No le parece que Carlos Darwin Quintero merece una nueva oportunidad en América?

P.D.S.: Básicamente no se ha tocado ese nombre, más allá de Iago Falque. Después no se manejó ningún nombre más. Todo aquel que es buen jugador, siempre va a tener más posibilidades de llegar que el que no, así que veremos. Ver las necesidades del plantel. Tenemos prácticamente dos meses antes de volver a competir y eso nos permite conocer un poco más el plantel y equivocarnos lo menos posible. No vamos a apresurarnos a pedir jugadores, ni a traer una cantidad que después no sea necesario.

SEMANA.: Daniel Pabón es el nuevo gerente deportivo ¿ya empezó a trabajar con él?

P.D.S.: Lo conocí, nos presentaron en el mismo momento. Estamos intercambiando opiniones de mi experiencia y la de él. Siempre que llega gente con capacidad, suma y es importante que gente como América tenga gente muy capacitada en todas sus áreas. Él tiene muy buenos antecedentes y esperamos que no pueda aportar todo.

SEMANA.: ¿A qué va jugar su equipo? ¿Cuál es su idea de juego?

SEMANA.: ¿Por cuánto tiempo firmó y quién lo acompañará?

P.D.S.: Por un año. Trabajaré con Rodrigo, mi hijo, como ayudante, Alex Escobar, con quien tengo amistad de muchos años, una persona que conoce el club como ninguno, que es de acá de la ciudad, muy querido por la gente y que nos puede aportar muchísimas cosas en el trabajo y en el grupo. Tiene mucho para para enseñarle a los futbolistas. El profesor Emanuel Cabrera y el resto, ya estaban.

Cali: Llegada a Cali el nuevo técnico del América de Cali, Jorge "Polilla" Da silva: Foto José L Guzmán. El País | Foto: José Luis Guzmán. El País

SEMANA.: Echaron a Lucas González, se fue César Farías. ¿Ese antecedente le da tranquilidad para trabajar?

P.D.S.: Es una responsabilidad grande y un reto duro. El hincha ya no tolera más malos resultados. Sé también que tengo en un principio el respaldo y el apoyo de la gente, pero si los resultados no vienen, eso se va a convertir en algo negativo. Así que yo sé muy bien lo que nos estamos jugando.

SEMANA.: ¿Cuál es el mensaje a los hinchas?