Juan Guillermo Cuadrado da noticias sobre su lesión a horas del viaje de la Selección Colombia hacia Chile

La sesión nocturna del viernes se enfocó en aspectos físicos con trabajos de recuperación para los que actuaron la gran mayoría de minutos en el partido del debut y un trabajo de intensidad con el balón para los que no tuvieron participación, según informó el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Le caen críticas

“No fue un gran partido. Fue bueno, no con tanta claridad futbolística. Me parece que el manejo de los espacios que tuvo el equipo y las rotaciones lo confundieron un poco. Algunos jugadores perdieron posición de juego. Hubo algunas opciones de área, pero no fue un gran partido de Colombia”, dijo en declaraciones para El Alargue.