Jugador de Millonarios le pidió perdón a Alberto Gamero por insólita ‘rabieta’; así reaccionó el técnico

El pasado sábado 30 de marzo, Millonarios F. C. derrotó en condición de visitante a Fortaleza por la jornada número 14 de la Liga Betplay del primer semestre del año. El cotejo terminó finalizando 2 goles a 1.

Más allá de la victoria ante Fortaleza F. C., en este compromiso sucedió un hecho más que particular. Cerca del final, Ramiro Brochero hizo un mal gesto tras un mal pase de Juan Carlos Pereira y esto no le gustó a Gamero.