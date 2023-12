¿Julián Quiñones jugará ante Colombia? México sacó su convocatoria oficial y resolvió la duda

El rival será México, uno de los países ya clasificados para la Copa América 2024 y cabeza de serie del grupo B. Al no ser una fecha FIFA, el técnico Jaime Lozano tuvo que echar mano del campeonato local para conformar una convocatoria que, esta vez sí, tendrá jugadores de experiencia y no sub-23 como fue el caso de la ‘vinotinto’.

Colombia vs México. Amistoso en Estados Unidos (Santa Clara). | Foto: Getty Images

Julián Quiñones no fue convocado

La Selección Colombia intentó contactar con su entorno, pero ya era demasiado tarde para cambiar la decisión. “Cuando tenía 4 años de estar en México yo ya no iba a Colombia, me quedaba acá porque me sentía tranquilo y cómodo. La gente se ha portado muy bien conmigo, acá tengo a mi esposa y voy a tener a mi hija”, expresó en una reciente entrevista.