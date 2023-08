Julio Comesaña destapó situación del ‘Bolillo’ Gómez en Junior y opinó sobre manejo de jugadores: “hay que hablar con los deportistas”

Sobre la decisión de Hernán Darío Gómez, que llevó a la salida de Sebastián Viera de Junior de Barranquilla, admitió: “En mi concepto sacar a Viera faltando seis meses para terminar contrato no tenía sentido. Fue un problema innecesario que se pudo haber evitado. No es la decisión, sino cómo se hacen las cosas”.

Sobre la actualidad de Junior, admitió: “Yo no estoy adentro ni hablo con nadie del club. Estuve el año pasado como otras veces que estuve, en una situación compleja en la tabla y teníamos el reto inmediato de la Copa, donde llegamos a la final. Luego pasó lo que pasó, pero teníamos un plantel diezmado con las lesiones, más el partido en Pereira... no esperaba grandes cosas porque había un plantel diezmado”.

“Cuando Junior no gana es muy difícil llevar una situación normal, y cuando están las cosas difíciles no es fácil decir que se arreglan así no más porque Junior tiene una trascendencia enorme en la ciudadanía, es el motor de Barranquilla en muchas cosas”, aclaró.