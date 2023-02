Julio Comesaña, extécnico de Junior, se encuentra hospitalizado en Barranquilla

Mientras el Junior de Barranquilla ultimaba detalles para su choque de este sábado frente al Deportivo Pasto, uno de sus máximos referentes entraba en el hospital por quebrantos de salud de tipo cardíaco. Se trata de Julio Avelino Comesaña, reconocido por haber dirigido en diez diferentes oportunidades al conjunto rojiblanco bajo la confianza de la familia Char.

Comesaña fue ingresado a la Clínica Portoazul, ubicada en la ciudad de Barranquilla, luego de haber sentido malestar en la mañana de este sábado. En busca de descartar que hubiera algún problema importante, el técnico y exjugador asistió para realizarse chequeos de rutina a los que, según su familia, se somete de manera constante.

Afortunadamente se trató de un episodio de taquicardia que no compromete su salud y que fue rápidamente tratado por el personal del hospital. En este momento, Julio Avelino continúa en el centro asistencial, pero fuera de peligro, a pesar de los rumores que se ‘regaron’ rápidamente a través de las redes sociales.

Se espera que en las próximas horas, cuando los médicos descarten del todo cualquier posibilidad de un problema más grave, el entrenador de 74 años regresará a su casa, donde vive tranquilo luego de haber culminado su décimo paso por el Junior en plenos cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2022-II.

Comesaña, de odios y amores entre la afición juniorista, es el técnico que más títulos ha llevado a la vitrina rojiblanca. En total, durante sus diez ciclos, conquistó tres trofeos de liga, una copa y una Superliga. Además, estuvo cerca de darles el primer título continental en 2018, sin embargo, terminó cayendo en la tanda de penales de la final frente al Athletico Paranaense de Brasil.

Comesaña prefirió dar un paso al costado, dejando el puesto libre para el regreso de Arturo Reyes - Foto: Dimayor

Su sucesor también la pasa mal

En lo estrictamente deportivo, el último paso de Comesaña por el Junior no terminó nada bien, pues apenas duró un par de meses, desde septiembre hasta noviembre del año pasado. En ese tramo, cayó en la final de la Copa Betplay frente a Millonarios y firmó un duro fracaso en los cuadrangulares consiguiendo 1 solo punto de los 18 disputados.

“Yo no me voy, a mí me sacan del equipo”, dijo a El Heraldo horas después de oficializarse su salida, declaraciones que retumbaron directamente en la casa de la familia Char. “Yo nunca pido explicaciones ni me las dieron tampoco. El señor (Alejandro) Arteta (presidente del Junior) me informó y punto”, agregó el entrenador, que días después sería reemplazado por Arturo Reyes.

Julio Comesaña reemplazó a Juan Cruz Real en septiembre de 2022 - Foto: @JuniorClubSA

El problema es que la llegada de Reyes tampoco ha cambiado las cosas en Junior, que lleva once partidos sin ganar por el campeonato local. La última victoria de los tiburones se remonta al 30 de octubre del año pasado, cuando venció a Jaguares de Córdoba, justamente con Julio en el banquillo.

Esa delicada situación incluso ya ha puesto nombres a rondar la carpeta del club, que le ha dado a su cuerpo técnico actual el ultimátum de conseguir un resultado positivo en Pasto, antes de empezar a tomar decisiones. Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio encabezan esa lista de posibles nombres que podrían llegar si el equipo liderado por Juan Fernando Quintero no levanta cabeza en las próximas jornadas.

“Nosotros, dentro del camerino, estamos muy unidos. Jugadores y cuerpo técnico sabemos que estamos haciendo un buen trabajo, sabemos que debemos seguir insistiendo, que la pelota va a entrar. El camino ha sido duro al inicio, pero como entrenador tengo mucha fe y confianza en el grupo de jugadores que están en esta plantilla 2023″, dijo Reyes en la rueda de prensa posterior al empate sin goles en el clásico de la costa ante Unión Magdalena el pasado jueves 9 de febrero.