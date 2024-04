Jürgen Klopp contó cuál es su plan para remontarle a Atalanta: Luis Díaz, pieza clave

Luis Díaz jugará un papel fundamental este jueves en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Luego de la goleada sufrida en Anfield (0-3), el Liverpool necesita que sus delanteros estén en una noche soñada de cara a puerta.

Jürgen Klopp habló en la previa y dio detalles del plan que tiene en mente para intentar darle vuelta a la serie. “Estamos aquí e intentaremos ganar el partido de mañana, eso es todo, y creo que eso es lo que debemos hacer. Veremos si eso es posible”, declaró.

El estratega alemán prefirió no comparar esta situación con la recordada serie que le ganaron al Barcelona en 2019. “¿Qué es parecido? El resultado, sin duda. La actuación, en realidad no. Hicimos en ese momento un partido excepcional y perdimos 3-0 (en Barcelona) y nadie supo cómo. Creo que no deberíamos haber perdido el último partido (contra Atalanta) por 3-0, pero no estuvimos tan bien como entonces en ese partido” ante los culés.

En ese sentido, el plan inicial es tratar de mantener la portería en cero y buscar abrir el marcador lo más pronto posible. “Empecemos con una actuación mucho mejor, intentemos ganar el partido y luego veremos cuánto tiempo queda al final, pero eso es todo”, declaró.

Jürgen Klopp durante el entrenamiento de este miércoles en Inglaterra | Foto: Action Images via Reuters

Luis Díaz se perfila para ser titular junto a Darwin Núñez y Mohamed Salah. En el partido de ida, el colombiano fue suplente e ingresó en la segunda parte, cuando el partido ya estaba cuesta arriba.

Klopp fue muy criticado por esa decisión. “Ahora ha pasado una semana y no creo que todos crean que ya está decidido. Estamos aquí y podemos ser buenos, pero obviamente también podemos no ser tan buenos, así que veamos qué podemos poner en el campo mañana”, declaró.

Uno de los periodistas le preguntó sobre el discurso que daría como parte de la motivación y si será el mismo que contra Barcelona en la remontada de hace cinco años. “Recuerdo que dije si fallamos, fracasemos de la manera más hermosa, y así es exactamente como lo veo de nuevo. Pero, ya lo dije, queremos ganar el partido, y si queremos ganarlo, será mejor que juguemos bien. Si jugamos bien tenemos posibilidades de ganarlo y luego ya veremos. Es exactamente así”, apuntó.

Lejos de pensar que ya se puede desechar la Europa League, Klopp pondrá lo mejor que tiene en busca de remontar y eliminar al cuadro bergamasco. “Que hayamos encajado los tres goles no tuvo nada que ver con el planteamiento. Perder el balón en los momentos equivocados, no estar organizado en los momentos, nada tuvo que ver con el planteamiento. No es que les dije a los chicos que los dejaran correr”, apuntó.

“El enfoque no cambiará. Deberíamos hacerlo mejor en estos momentos, deberíamos hacerlo mejor en posesión, con el balón deberíamos ser mejores y más consistentes. Deberíamos jugar un muy buen partido de fútbol a lo Liverpool, como jugamos habitualmente. Somos un equipo bien organizado, pero no siempre lo estuvimos esa noche”, agregó.

Luis Díaz junto a Mohamed Salah en el banquillo de Liverpool | Foto: Getty Images

Klopp tiene claro que, además de la efectividad que le pide a los delanteros, entre ellos el colombiano, la parte fundamental será no cometer errores en defensa. “Mira, si quieres ganar el partido será mejor que no cedas, eso está claro. No es que no esté permitido conceder nada, pero no conceder hace la vida más fácil”, explicó.

“Para ganar 1-0, lo que siempre sería un buen resultado, no deberías conceder y eso es una gran parte del plan del partido de mañana”, finalizó.