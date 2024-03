Jürgen Klopp dio claridad sobre la salud de Luis Díaz: parte médico oficial del Liverpool

En general, Liverpool no presenta nuevas lesiones en relación con el compromiso ante Chelsea por la Carabao Cup. “Ibou (Ibrahima Konate), nada, (que él no fuera titular contra Southampton) fue solo manejo del tiempo. Lucho (Luis Díaz) está bien, Macca (Alexis Mac Allister) está bien. Todos lucen bien” , afirmó.

El gran temor de Klopp, más allá de las lesiones, es un virus que está atacando al vestuario. “El pequeño problema que no podíamos conocer es que Macca estuvo enfermo durante un día y medio, diría yo, y Robbo tuvo lo mismo, así que espero que eso no se propague ahora. Hasta ahora no escuché nada, pero ¡no pregunté porque probablemente no quiero saber! Entonces ya veremos”, afirmó.