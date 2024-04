Jürgen Klopp enfrenta lío en crucial momento de Liverpool y Luis Díaz: “Desafortunadamente, sí”

En su calendario, los juegos ante Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa y Wolves, serán cruciales para la consagración, no obstante, en estos momentos no depende de sí mismos que logren el objetivo. Aun ganando todos los puntos que les restan, deberán esperar que Manchester City flaquee.

Liverpool, con Jürgen Klopp, Luis Díaz, con la ilusión a pleno por revertir la situación, esperaban correr con suerte de cara al cierre de la campaña, sin embargo, el mismo entrenador alemán, en las últimas horas, he referido que enfrentan un lío con el colombiano en la zona ofensiva.

“Para ser honesto, no puedo decir mucho al respecto. Antes de ese partido, en el que no fue titular, recibió un golpe (desafío normal), luego sintió un poco en la cadera. Entonces estuvo bien porque no lo iniciamos, lo incorporamos, estuvo bien”, fueron algunos detalles más de la lesión de Jota.