Jürgen Klopp recibió a Luis Díaz en Liverpool con frenazo en seco: habló de “tomar decisiones”

A pesar de las quejas por el horario del partido que abrirá la fecha número 13, la Premier no hizo cambios y el juego iniciará este sábado a las 7:30 a. m. (hora de Colombia).

“Sí, solo los ausentes de larga duración siguen fuera. No hay preocupaciones nuevas... antes de entrar en esta sala”, declaró el estratega alemán en la rueda de prensa de este viernes en el AXA Center.

La escasez de lesiones no indica que todos estén para ser titulares, empezando por los sudamericanos. “Todos regresaron inmediatamente de sus juegos internacionales, así que tenemos que tomar estas decisiones ”, declaró.

Al igual que en el caso de Díaz, Klopp no se animó a asegurar que Darwin Núñez, goleador de la doble fecha con Uruguay, salte desde el once titular, pues depende del estado físico con el que haya llegado de ese maratónico paso por el combinado celeste. “Sí, Darwin está en un buen momento y queremos utilizarlo con la mayor frecuencia posible. Si es posible; no lo sé en este momento”, completó.