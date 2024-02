Jürgen Klopp reveló orden que le dio a Luis Díaz y que no se vio en televisión: “Tuvimos problemas”

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, confesó en rueda de prensa que le preocupaba el estado físico de algunos de sus jugadores, entre ellos el guajiro, por lo que les pidió que no bajaran a defender como lo suelen hacer en cada compromiso.

Liverpool no pudo contar con Darwin Núñez, ni Mohamed Salah, ambos por lesión, lo que obligó a Díaz a ser el comandante del ataque por la banda izquierda.

Ese temor llevó al cuerpo técnico a tomar medidas extremas. “Le pedimos a Harvey (Elliott) que se quedara, le pedimos a Lucho que se quedara al frente, que no regrese más. Así que no tengo idea de quién puede jugar el miércoles, pero esta noche es una noche que nunca olvidaré. Si nadie más lo ve así, no hay problema. Para mí es un recuerdo muy bonito para siempre”, dijo.