Kun Agüero dio pista de su regreso al fútbol y contó el equipo en el que jugará; “es posible”

“La gente me está preguntando y bueno, no sé... ¿Vos qué pensás? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10″, preguntó sin tapujos Sergio. Y agregó que la idea de “doble 9 con Ávalos no es mala. Me hace acordar a cuando yo jugaba con Nicolás Frutos”.