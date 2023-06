Kun Agüero revela más detalles del fichaje de James Rodríguez a la Kings League: “hablamos en Miami”

Sergio Agüero, recordado delantero argentino, fue noticia la semana pasada en Colombia por el presunto fichaje de James Rodríguez para Kuni Sports, su equipo en la Kings League, novedosa liga de fútbol 7 que es organizada por la empresa Kosmos de Gerard Piqué.

En una transmisión a través de Twitch, mientras descubrían al jugador sorpresa de la séptima fecha, el ‘Kun’ aseguró que ya tenía un acuerdo con James para que jugara con sus colores en fecha aún por determinar.

James Rodríguez en entrevista con SEMANA. - Foto: James Rodríguez. - Foto: juan carlos sierra-semana

Dichas declaraciones escalaron a la prensa nacional e internacional, iniciando una cruda polémica en redes sociales ante la posibilidad de ver a James en una liga que está protagonizada por jugadores semiprofesionales y retirados.

Tal fue el revuelo de las declaraciones de Agüero, que en el siguiente programa de la Kings League, el pasado viernes, pusieron un ‘clip’ de sus palabras y le preguntaron si era verdad que tenía algo acordado con el volante de la Selección Colombia. “Estuvo en Miami, hablamos y le gustó la Kings League”, reconfirmó el argentino.

Piqué entró en la conversación y le dijo si tenían un “precontrato” o algo firmado, a lo que el ‘Kun’ respondió sin despeinarse que “estamos mirando en qué fecha puede calzar”.

A la temporada regular de la Kings League le restan cinco fechas para terminar, por lo que, en caso de ser cierto lo de James, estaría entrando como jugador 12 o 13 entre este mes y el próximo.

Kuni Sports marcha ahora mismo en la séptima casilla del campeonato con 8 puntos y se encuentra en puestos de playoffs, es decir, la siguiente fase a la que solo clasifican ocho de los doce equipos en contienda. El propio ‘Kun’ fue su fichaje más reciente para las jornadas 6 y 7, anotando doblete y siendo determinante para lograr ascender en la tabla de posiciones.

Sergio Kun Agüero en el partido entre Kuni Sports y 1K este domingo. - Foto: Getty Images

En caso de fichar finalmente por Kuni Sports, James Rodríguez se convertiría en uno de los jugadores más reconocidos que han pisado la cancha del Cupra Arena en Barcelona, donde también han desfilado figuras de antaño como Ronaldinho, Andrea Pirlo y este fin de semana el ucraniano Andriy Shevchenko.

No es habitual que jugadores activos incursionen en la Kings League, pero ya pasó a principios de este año con el fichaje del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández para jugar un partido con Porcinos, equipo presidido por el streamer Ibai Llanos.

¿Reencuentro con Gerard Piqué?

James, además, se convertiría en el primer futbolista profesional colombiano que ficha por la novedosa liga, pues hasta ahora solo se tiene en las cuentas a Steven Rodríguez Zea, jugador aficionado de 20 años, que fue elegido como jugador del draft para Ultimate Móstoles y ahora juega en el Rayo de Barcelona.

Más allá de eso, la principal noticia sería su reencuentro con Gerard Piqué, con quien compartió como rival en los clásicos españoles.

“Bueno, con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”, dijo en entrevista exclusiva con este medio.

Vicky Dávila, directora de SEMANA, le aclaró al cucuteño que tampoco esperaba que hablará mal de él y James no tardó en contestar. “Hay mucha gente que sí, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”, afirmó.

Al respecto de la polémica entre Piqué y Shakira, James solo se remitió a decir que no le gustaron las canciones dedicadas por la colombiana tras la ruptura. “No me tramaron. No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso. Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere”, completó.