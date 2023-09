La primera colombiana en Inglaterra es Jorelyn Carabalí; el Brighton le da la bienvenida oficial

Las once del Mundial Femenino según la IFFHS

“Ha sido difícil. De una u otra manera he intentado llevar esta situación de la mejor forma. Por mi familia, por mi madre, porque soy su apoyo. Si para mí es difícil, no me imagino lo que debe ser para ella perder su segundo hijo. Siento que me ha costado un poquito por estar lejos, incluso, un poco más que la primera vez, cuando salí de mi casa y del país en busca de esta linda oportunidad de jugar en Brasil. Pero, como siempre, aferrándome a Dios y que me dé fuerzas para seguir siendo valiente, luchando por mis sueños y por tener a mi familia feliz”, indicó a SEMANA.