“Lárgate, cachaco mari...”: el madrazo viral de Vladimir Hernández a Leonardo Castro tras ser expulsado

Junior de Barranquilla y Millonarios hicieron vibrar la fecha 17 de la Liga Betplay con emocionante juego que se vivió en el estadio Metropolitano. Al final, los tiburones terminaron imponiéndose por la mínima diferencia gracias a un gol de Luis Sandoval sobre el primer tiempo.

Aunque Millonarios quiso despertar en el segundo tiempo poniendo varios hombres de su titular, no pudo lograr igualar las acciones, sumando así su segunda derrota en lo que va del torneo.

Por su parte, los dirigidos por ‘Bolillo’ Gómez escalaron posiciones y se metieron en el grupo de los ocho, algo impensado hasta hace unas semanas al encontrarse en los últimos lugares.

Junior vs Millonarios - Liga Betplay 2023 - Foto: DIMAYOR

Vladimir contra Leo Castro

Ahora bien, más allá de lo ocurrido en el resultado, varios hechos se presentaron durante los 90 minutos del partido. El hecho más viral fue protagonizado por Vladimir Hernández, atacante del Junior que se fue en contra de Leonardo Castro, delantero de Millonarios.

Sobre los últimos minutos de juego, Castro vio el cartón rojo luego de protestar airadamente contra una decisión del árbitro Carlos Betancur. Aunque inicialmente se había mostrado amarilla, el juez no perdonó el hecho que Castro lo aplaudiera. La acción fue considerada como irrespeto a la autoridad del juego.

No obstante, cuando el delantero ya se estaba dirigiendo a los camerinos, Hernández se acercó para decirle algo con tono fuerte. Usuarios de redes sociales descifraron que ‘Vlacho’ se refirió a Castro de la siguiente manera: “Lárgate, cachaco marica”.

Las burlas no se hicieron esperar en redes sociales hacia el delantero de Millonarios por parte de hinchas de Junior. Otros exaltaron el actuar de Hernández.

“Lárgate cachaco marica”.



Don Vladimir Hernández😎👋🏻 pic.twitter.com/GGErIlnhrk — LaPágina Rojiblanca (@LPRojiblanca) May 1, 2023

Gamero molesto con el arbitraje

La anotación del equipo barranquillero despertó una enorme polémica del lado de Millonarios, que dentro del campo protestó contra el árbitro Carlos Betancur. Varios jugadores del cuadro albiazul -al parecer- protestaban una falta previa al tiro de esquina que no se concedió.

Sin embargo, en la rueda de prensa después del choque, el técnico Alberto Gamero se mostró molesto por el actuar del juez al permitir que el cobro de esquina fuera veloz.

“Yo de los árbitros muy poco hablo, pero yo le dije al cuarto árbitro, Bismark (Santiago): ‘yo quiero ver cuántas veces en Colombia están cobrando los tiros de esquina apenas que salga el balón’. Siempre están mirando algo y los jueces de línea se paran para que no cobren. Esta vez no hubo eso. En el segundo tiempo Montero iba a sacar y dijo: ‘pare, y no había pasado nada’”, dijo el DT.

Junior vs Millonarios -Liga Betplay 2023 - Foto: DIMAYOR

Por otro lado, Gamero resaltó la labor de sus hombres y aseguró que en ningún momento se vio mermado ante su rival, por lo contrario, el estratega afirmó que sus pupilos fueron superiores.

“El que no se haya hecho un gol no quiere decir que no hayamos aprovechado el hombre de más. Junior no pasaba la mitad de la cancha. Sometimos a Junior en un bloque muy bajo”, dijo.

“Yo nunca vi a mi equipo sometido en el bloque medio o en el bloque bajo. El partido era de trámite, a veces ellos la tenían, a veces nosotros (...) No encuentro una bola donde yo diga que Montero nos salvó (…). Nosotros jugamos en campo rival. Lo que Junior tuvo fue unos contragolpes porque nosotros lo estábamos sometiendo”, agregó.

Junior y Millonarios. - Foto: Dimayor

Con la derrota consumada, Millonarios ya pasa la página y se enfoca en lo que será el duelo decisivo por Copa Sudamericana el próximo miércoles cuando se mida con América Mineiro. Los embajadores reciben a los brasileños en El Campín con la consigna de sumar otros tres puntos que los pongan como líderes absolutos del grupo F.

Cabe anotar que en sus dos primeras presentaciones, Millonarios ha mostrado un gran fútbol, goleando a Defensa y Justicia por 3-0 y ganando de visitante al mítico Peñarol.