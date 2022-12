“Le dolía la vida”: familia de patinadora Carolina Ardila dedicó mensaje a la fallecida joven

Hacia finales del 2022 el deporte colombiano estuvo de luto por el fallecimiento de Carolina Ardila, una gran exponente del patinaje artístico, quien en principio pidió la eutanasia por un sufrimiento que acarreaba y la hacía mantener una condición de salud poco favorable. Finalmente, su deceso no sucedió de esta manera, pero sí a través de una sedación paliativa.

Desde el momento que partió de la vida terrenal, su familia se ha mostrado bastante afectada y aún más se les ha visto dolidos en las fechas decembrinas, pues no poderla tener en presencia hace que la tristeza sea aún más grande. El pasado 7 de diciembre en el marco del ‘día de velitas’, su hermana puso un mensaje en redes sociales que iba dedicado hacia la patinadora, en donde la recordaba con mucho cariño y encendía una vela diciendo: “Una lucecita para ti..., uno de los días que te gustaba tanto...”.

Ahora días después, la época de Navidad también ha sido bastante dolorosa para todos los que estuvieron al rededor de Carolina en su proceso. Muestra de ello fue el mensaje que permaneció en sus redes sociales, que son manejadas por algún familiar cercano quien escribió: “No todos los días ella era feliz, había días donde le dolía la vida (sic)”, haciendo referencia al padecimiento que pasó la deportista colombiana en vida, cuando luchaba por mejorar de su cáncer de estomago.

A la par de esta imagen, también apareció otro texto en donde está consignado un mensaje hacia los seguidores de Instagram, haciendo una reflexión sobre la importancia de demostrar en estas fechas los sentimientos y el amor por los seres queridos que se tienen: “Feliz Navidad para todos. Disfruten el tiempo con su familia, nunca se sabe si será suficiente, díganles lo mucho que los quieren todos los días, puede que no haya una próxima oportunidad. Gracias a todos por su cariño”.

Dolor del esposo y del hijo

“Intentamos por todos los medios. Tratamos de buscar otro tipo de soluciones, tratamientos e infinidad de cosas, pero cuando la íbamos a sacar de la clínica para intentar hacer algo así, los médicos nos reunieron y nos mostraron la realidad. Hablaron de la eutanasia y la sedación paliativa”, manifestó en SEMANA Juan Manuel Lemus, esposo de Otálora.

Luego, añadió: “Un día ella nos dijo: ‘Por favor, no más. Estoy cansada’. Caro optó finalmente por algo distinto a la eutanasia, es un poco más natural y realmente tomó esta decisión por el estado tan avanzado de la enfermedad. Ya la habían desahuciado”.

Mediante los estados de WhatsApp, el hijo de la patinadora, Sebastián Lemus Otálora, no pudo ocultar su tristeza y se pronunció recientemente con respecto al deceso de su madre. Asimismo, le dedicó unas sentidas palabras.

El joven, de igual manera, aprovechó el momento para compartir una tierna fotografía junto a la reconocida deportista colombiana, que participó oficialmente en varias competiciones hasta el año pasado.

“Ya no es válido sentir rabia ni tampoco vivir enojado con la vida. Te amo, mamá. Te amo como a nada en el mundo, eso será así siempre. Te me adelantaste mucho esta vez, sabré decirte cuánto te amo en estos últimos días. Me verás cumplir nuestras metas y sueños. Estarás orgullosa del hijo que criaste”, expresó.

Por último, concluyó: “Estaré triste porque como tú lo dijiste: me quedo sin mi madre, sin mi entrenadora y mi compañera de aventuras, pero como tú también dijiste: con lo malo incluido, hemos disfrutado y gozado cada momento que tuvimos juntos. La vida me dio el privilegio de tenerte como madre, así que ¡Te amo!”.