Liverpool y Luis Díaz sufren delicado problema para la final ante Chelsea; hay “decisión de último minuto”

Este viernes, en la rueda de prensa previa al partido decisivo, se confirmó la lista de futbolistas que no alcanzarán a llegar: Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Curtis Jones y Diogo Jota están fuera de la convocatoria.

Por otro lado, Mohamed Salah, Darwin Núñez y Dominik Szoboszlai no están del todo descartados , pero llegarán con serias dudas al día del partido en la capital inglesa.

Según Pep Ljinders, asistente técnico de Klopp, la decisión no está tomada y solo se hará a “último minuto” esperando como evoluciona cada uno de los tres casos que preocupa a la hinchada de Liverpool.

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

Pep Ljinders y Jürgen Klopp estudiarán la situación el domingo. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Es por eso que Klopp y Ljinders se sentarán a discutir con el cuerpo médico la viabilidad de contar con alguno de ellos, teniendo en cuenta que no estuvieron ante Luton Town cuidando que pudieran llegar a la final de la Carabao Cup. “ Quedan dos entrenamientos, veremos cómo van y luego podremos tomar una decisión en el último minuto ”, declaró el asistente.

| Foto: Visionhaus via Getty Images

Luis Díaz celebrando un gol con Mohamed Salah, figura del Liverpool | Foto: Visionhaus via Getty Images

¿Arriesgar o jugar con lo que hay?

Klopp dijo hace unos días que nunca ha puesto a un jugador que no esté en condiciones físicas, algo en lo que coincide su asistente. “Creo que lo bueno que siempre hicimos en el pasado es mirar lo que tenemos. También es bueno en la vida aceptar lo que tienes y no mirar lo que no tienes, así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Nos trajo éxito en el pasado, así que intentamos seguir así”, declaró.