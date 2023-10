Los escalofriantes detalles que fueron revelados en el caso Sebastián Villa

Las revelaciones del caso Sebastián Villa

Cuando se realizó la solicitud para arrestar al nacido en Bello, Antioquía, también se reveló que: “Cuando Doldan se vestía, Villa la tomó nuevamente de la mandíbula, le levanta la cabeza, queriendo levantar el cuerpo de la misma desde su cara, al tiempo que espetó: ‘usted no me ama, usted no me quiere, usted no está enamorada de mí como dice´”.