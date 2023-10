Lucas González cobró y se fue de frente contra las críticas al América: “no parecen objetivas”

Un gol de Adrián Ramos, ídolo escarlata, tras un total de 19 pases previos al gol, condujo a que los locales sacaran la mínima diferencia y tradujeran el festejo con tres puntos importantes, no solo en la tabla de posiciones del segundo semestre, sino en asuntos de la reclasificación.

¿Qué dijo Lucas González?

A través de la rueda de prensa, posterior al juego entre América y Millonarios, el técnico escarlata no ocultó la sensación del deber cumplido y elogió a los suyos, manifestando aspectos puntuales que llamaron la atención. En especial, respondió a las críticas de la prensa e indicó que su equipo realmente se defiende bien, a diferencia de otras posturas.

“Cuando dicen que América defiende mal, lo tomo con humor. Escucho críticas y a veces me llaman la atención porque no parecen objetivas muchas veces. Cuando miras objetivamente, América defendió mal en dos juegos, donde nos hacen siete goles en dos partidos. Cinco de esos siete fueron de penal y tres fueron en un partido. Algo que no puede pasar”, indicó de entrada el timonel del club vallecaucano.