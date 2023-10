Luis Rubiales se cae a pedazos y confiesa todo: destapa el delito de Jorge Vilda

Y si bien en un primer momento se había informado que Rubiales había negado que él y su entorno habían incurrido en coacción contra Hermoso para que dejara el hecho del beso atrás, ahora El Español dio a conocer que no fue tan así.

| Foto: Europa Press via Getty Images

Luis Rubiales declaró el 15 de septiembre ante la justicia española. | Foto: Europa Press via Getty Images

El expresidente no aceptó que él haya cometido ese delito, pero sí reveló que hubo una persona que buscó silenciar a Hermoso a través de terceros.

Jorge Vilda es el señalado

Vilda fue un entrenador polémico al mando del equipo femenino, sobre todo por un intento de las jugadoras de sacarlo de su cargo, no obstante, Rubiales lo mantuvo y varias de las futbolistas dejaron de ser tenidas en cuenta. Vilda solo llamaba a quienes le presentaran disculpas de forma pública.

“No me sentí bien”, entrenadora de España explica por qué aplaudió a Luis Rubiales y no convocó a Jennifer Hermoso

Rubiales catalogó el beso a Hermoso como “una anécdota”

“Lo que queríamos era cortarlo y no crear un problema que se ha creado de algo que era una anécdota y que, seguramente en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado, pero que no había nada más”, remató Rubiales.