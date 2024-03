Manchester City ‘aprieta’ al Liverpool en Premier League; tabla de posiciones en la lucha por el título

Aunque no era clara la manera en que querían llegar a la victoria, los dirigidos por Jürgen Klopp no dejaron de insistir y, a través de un cabezazo del uruguayo Darwin Núñez, al minuto 90+7, pudieron conquistar el único tanto. El gol celebrado a rabiar por la plantilla sirvió para alejarse nuevamente del Manchester City, que viene apurando por la cima del torneo.

Jürgen Klopp, haciendo un balance de lo que fue la maratónica seguidilla de partidos de las últimas semanas, resaltó: “Ha sido superespecial. Si hace 12 días me hubieran dicho que ganaríamos los cuatro partidos que tenemos por delante, habría dicho que no, que era imposible. No me puedo creer que llevemos cuatro victorias”, sentenció.