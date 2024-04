María Camila Osorio, la mejor tenista de Colombia, podría quedar por fuera de los Juegos Olímpicos en París. Estos son los detalles

“Aun así, la Federación Internacional de Tenis se reserva hacer algunas excepciones en casos de jugadores que no cumplan estos requisitos”, dice en su reglamento. Justamente ahí está el problema para la cucuteña. Aunque María Camila se consagró campeona luego de derrotar a Marie Bouzková en la Copa Colsánitas Zúrich el 7 de abril y alzó su segundo título del WTA 250 en Bogotá, no participó en la Copa Billie Jean King 2024.

Según pudo conocer SEMANA , la tenista se había comprometido a competir en dicho certamen. Sin embargo, a pocos días del inicio declinó su participación argumentando sobrecarga muscular. Lo hizo por medio del capitán del equipo Colombia de la Billie Jean King Cup, Alejandro González, y no con una carta oficial.

“Terminó muy tarde su torneo Colsánitas, venía de toda una semana de competir. Al final no se sentía en condiciones físicas ni mentales y me lo dijo. Seguía en la nómina del equipo para la Billie Jean King 2024 porque no se podía cambiar a esa altura”, dijo González.