Marta rompe en llanto en plena rueda de prensa de su último Mundial: “abrimos la puerta de la igualdad”

En la rueda de prensa previa al partido con Jamaica, a Marta le preguntaron por su legado en el fútbol femenino y no aguantó la emoción. De inmediato empezó a llorar.

“Ustedes no mostraban el fútbol femenino. ¿Cómo lo podía ver? ¿Cómo podía entender que podría llegar a una selección y convertirme en una referente?”, indicó entre lágrimas

“Hoy salimos a las calles, la gente nos para, nos hablan y nos dicen. “Mi hija te adora y quiere ser como usted”. No pasa solo con Marta, con otras atletas también. Hoy tenemos nuestras propias referencias. Eso no hubiera pasado si nos hubiéramos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces, es una lucha continua que no comenzó solo conmigo, sino que comenzó con muchas mujeres tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas”, reveló.