Mbappé “no está en su mejor momento”, según Didier Deschamps; prensa internacional lanza duras críticas al francés por su rendimiento

Recientemente, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa comenzó y el PSG es uno de los equipos, que aunque no ha podido conseguir este anhelado trofeo, espera poder dar la sorpresa esta temporada. Justamente en el primer encuentro logró una victoria frente al Dormund de Alemania, pero en el partido válido por la segunda fecha del pasado miércoles 4 de octubre, recibió en territorio inglés una dura goleada frente al Newcastle, conjunto que llevaba 20 años sin estar en la Champions League.

Tras el partido en el que Mbappé no logró ser protagonista ni anotar a favor de su equipo, las criticas por parte de los medios franceses no se hicieron esperar e inmediatamente el campeón del mundo en Rusia 2018 fue el más mencionado en estos comentarios.

Kylian Mbappé no pudo destacar con el PSG en Champions League. | Foto: AP

¿Mbappé criticado por ir a fiestas?

“Situado en el centro, aunque también se desplazó hacia un lateral, su primer periodo fue muy decepcionante . A excepción de su centro a Dembélé u otro en el tiempo añadido, casi no existía”, fueron las palabras del diario L’Equipe , que lo calificó con un 2 sobre 10 en el puntaje final de rendimiento.

Por otro lado, el periodista de RCM Sports, Daniel Diolo, no solo lanzó sus ácidas críticas al rendimiento deportivo de Mbappé, sino que también contó detalles de su vida privada, que al parecer lo estarían afectando profesionalmente.

Mientras que el reconocido medio Le Parisien atribuye a este bajo rendimiento por las “consecuencias psicológicas” que le produjo estar cerca de dos meses sin jugar y alejado del primer equipo en la pretemporada, mientras al mismo tiempo los rumores de su posible salida y destino a equipos como el Real Madrid, también habrían influido para que el jugador no se sintiera cómodo durante este tiempo que le estaría cobrando factura en estos momentos.

Kylian Mbbapé, convocado a la selección de Francia

Aunque no ha sido protagonista, Mbbapé ha logrado sumar minutos importantes en el campo de juego. Además, aunque no logre anotar goles, regularmente es un jugador que marca la diferencia y en la mayoría de situaciones permanece en acción, es por eso que, el técnico Didier Deschamps no dudó para incluir al futbolista en la lista de convocados para los partidos de su selección frente a Países Bajos por las eliminatorias de la Eurocopa, así como para el amistoso frente a Escocia.