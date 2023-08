Medio brasileño destapó la razón por la que James Rodríguez no jugó con São Paulo ante Atlético Mineiro

São Paulo le apostó al goleador del Mundial Brasil 2014 junto al brasileño Lucas Moura para que contribuyan al equipo para conseguir nuevos títulos, tanto nacionales como a nivel internacional, como la Copa Libertadores, pero a pesar de la llegada de estos dos futbolistas, el conjunto paulista no ha logrado levantar cabeza tras cinco partidos sin conocer la victoria.

El pasado domingo 6 de agosto ambos jugadores fueron presentados de manera oficial ante su público en la previa del duelo frente Atlético Mineiro , en la que se esperaba el debut de ambos deportistas, pero esto no ocurrió.

Ante esta situación, el entrenador Dorival Júnior, en medio de la rueda de prensa pospartido, fue cuestionado sobre las razones por las cuales James no tuvo minutos, a lo cual el técnico respondió: “Es difícil hacer una valoración sobre él. Con el tiempo, él mismo me posicionará en este tema, esperemos y no creemos expectativas”.