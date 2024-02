Millonarios no pudo ante Once Caldas en El Campín y agudizó su crisis; Dayro Moreno fue la gran figura

Millonarios recibió este martes en el estadio El Campín al Once Caldas de Manizales, equipo en el que todos tienen los ojos puestos por cuenta de Dayro Moreno, quien está cerca de igualar a Sergio Galván Rey como máximo goleador en la historia del Fútbol Profesional Colombiano. El juego fue válido por la fecha 9 del primer semestre de la Liga BetPlay.

Millonarios no pudo imponerse de local. | Foto: Colprensa.

Once Caldas le siguió apostando a la contra y Dayro Moreno por poco cumple con la ley del ex al 65′. El jugador blanco le ganó a los defensas y realizó un gran disparo entrando al área por la parte derecha, pero pese a que el tiro fue muy potente no encontró la dirección del arco.