Ministerio del Deporte prohíbe ingreso de público a dos estadios del país por falta de seguridad ¿Qué pasó?

Los estadios de Sierra Nevada en Santa Marta y Bello Horizonte en Villavicencio recibieron una mala noticia de parte del Ministerio del Deporte: no podrán recibir público debido a que no cuentan con el protocolo de seguridad, comodidad y convivencia en fútbol, ni los planes de emergencia y contingencia para los escenarios deportivos.

“En esta circular, se evidenció que las ciudades de Santa Marta, Tunja, y Villavicencio, se encontraban en la categoría de incumplimiento total, y no enviaron los documentos requeridos al finalizar el término otorgado”, dijeron en el Ministerio del Deporte.

Ministerio del Deporte ordenó el no ingreso de público al estadio Bello Horizonte de Villavicencio. | Foto: Foto Patriotas: tomada de X @Dimayor / Fotos estadio y Llaneros: tomada de X @ClubLlanerosFC

Desde la alcaldía de Santa Marta respondieron a Ministerio del Deporte

Desde Villavicencio no se han pronunciado.

Sin embargo, desde la Alcaldía de San José de Cúcuta y a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, se aclaró que no había problemas estructurales.

“Se ha confirmado que los elementos de concreto que se aprecian en los videos no forman parte del sistema estructural principal del estadio. Cada sección de las escaleras en el estadio tiene uniones similares a las que se ven en los videos, diseñadas para permitir un movimiento relativo y evitar daños en estos elementos debido a las vibraciones generadas por la multitud en las gradas. Por lo tanto, el movimiento observado es normal en este tipo de estructuras y no pone en peligro la seguridad estructural del estadio en su conjunto.”, dijeron en un comunicado oficial invitando a no difundir información falsa en redes sociales.