Mundial sub 20 femenino en Colombia; conozca el emblema oficial de la competencia

La Copa mundial sub 20 femenina de la FIFA se realizará en 2024 en Colombia. El país cafetero recibe ‘el testimonio’ de parte de Costa Rica 2022, en el que España se quedó con el título y las dirigidas por Carlos Paniagua alcanzaron los cuartos de final. Cali, Medellín y la capital, Bogotá, serán las sedes.

“Para aquellas personas que ya disfrutamos del talento de jugadoras como Linda Caicedo y Salma Paralluelo en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 no fue una sorpresa su destacada actuación en el pasado Mundial absoluto. En el emblema queda patente que esta competición puede servir de escaparate para el Mundial absoluto. Al observarlo, es imposible no estar impaciente por disfrutar del fútbol y las futbolistas de gran talento que veremos en Colombia”, señaló Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA.