Néstor Lorenzo no salió contento tras el empate con Uruguay por eliminatorias “no me gustó”

Lorenzo inconforme con el resultado

“Hicimos un gran partido, pero me voy con un poco de sinsabor”, declaró en rueda de prensa el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo . “Nos empataron en el momento en que mejor estábamos y teníamos para hacer el tercer gol. Nos distrajimos en un pelotazo largo, que no tenía que ser tan peligroso, y ahí cometimos el penal”.

Por otro lado, el argentino se mostró inconforme con las imprecisiones de la tricolor en defensa y en mitad. “Lo que no me gustó fueron las imprecisiones. Cada vez que pasábamos a campo rival, no controlábamos bien la pelota o hacíamos un mal pase, de esa manera nos costó progresar. Lo que me gustó fueron los últimos minutos del primer tiempo y casi todo el segundo cuando sometimos a Uruguay y generamos muchas opciones de gol. El equipo hizo un gran partido”, aseveró.