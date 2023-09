Neymar lanzó fulminante declaración y despreció la liga francesa tras su llegada a Arabia: “Es mejor”

Durante el último tiempo, el mundo del fútbol se ha tenido que acostumbrar a la salida de grandes figuras de la élite, rumbo a Arabia Saudita. El excéntrico destino, donde el fútbol no aparece como prioridad, ha llevado a cautivar a los jugadores por su alto capital económico.

Por estos días convocado a la selección de Brasil, a pesar de estar lesionado, fue polémico al decir: “La pelota es redonda, hay arcos. Con los jugadores que han llegado, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés”.

“Mi cabeza tiene que estar bien, tengo que estar feliz, tengo que estar bien. Sé cuidarme, llevo 15 años haciendo esto. No es un gran secreto. El entrenamiento allí es intenso, la sed de ganar, la mía y la de mis compañeros, es mucha”.

“Quiero ganar títulos con el Al Hilal, eso no me hace cambiar mucho de opinión. Todo el mundo decía eso cuando fui a Francia, y ahí fue donde más golpes recibí en mi vida. No hay mucho que decir al respecto, solo los que juegan saben lo difícil que es”, completó.