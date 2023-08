No aguantaron más, Bayern Múnich condenó con contundente reproche el racismo contra uno de sus jugadores

Cabe añadir que no es la primera vez que se presenta este tipo de actos deplorables contra un futbolista, en el mismo Bayern Múnich ya se había presentado una situación de racismo que llevó a que uno de sus jugadores expresara que fue uno de los motivos por los que se retiró del club.

Tras confirmarse su salida, Mané dejó entrever que su despedida del club alemán no fue la mejor. “Hubiera deseado otro final. Sé que podría haber ayudado al equipo esta temporada. Quería demostrárselos a todos”, explicó a Sky Sports.

FC Bayern München v AS Monaco - Pre-Season Friendly | Foto: DeFodi Images via Getty Images

De acuerdo con Bacary Cissé, hombre que es cercano al jugador en Bayern, hubo “racismo”, por las diferencias salariales. “A los responsables del Bayern les molestaba, porque no entendían por qué tenían que pagar esa cantidad de dinero a este tipo. Muchos futbolistas alemanes estaban ofendidos con el contrato de Mané, no entendían cómo un africano ganará más que ellos”, dijo en las últimas horas.

“Hemos rescindido nuestro contrato con Sadio Mané de mutuo acuerdo. Las acusaciones de racismo, formuladas nuevamente por el séquito de Sadio, han sido discutibles desde el principio. El FC Bayern apreciaba a Sadio Mané como hombre y como jugador. Lamentablemente, los objetivos que nos habíamos propuesto juntos al contratarlo no se lograron”, se lee en un comunicado de prensa.

Nuevo acto de racismo en Bayern Múnich

“Condenamos con la mayor de las firmezas los comentarios de desprecio contra Mathys Tel en las redes sociales. El que escribe algo tan racista y nauseabundo no es un hincha del Bayern” , escribió el club campeón de Alemania en su cuenta de Twitter.

El joven delantero de 18 años, titular el sábado ante el Leipzig en el Allianz Arena, reaccionó por su parte en Instagram: “Estar aquí para crecer y cada día me enseña algo nuevo como lo de hoy. Está en la cabeza, no llegará a nada ni a nadie. Gracias a mi verdadera familia bávara y a todos los que me apoyan cuando hace buen tiempo y cuando llueve. El trabajo sigue y seguirá con más fuerza”, añadió.