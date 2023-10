“No me arrepiento”, René Higuita habla en SEMANA de su nuevo documental, su relación con Escobar, el paso por la cárcel y su inconveniente con César A. Londoño

(R.H.).: Es que para llegar a lo deportivo hay que pasar primero una cantidad de cosas, desde el barrio y es decirles que todos tienen la posibilidad de llegar, o sea, poner ese pensamiento es lo que se quiere y eso es parte de lo que se va a presentar ahí también en Netflix. Que todos podemos llegar a lograr lo que queremos y que hay que tener las condiciones, que si no se tienen, pues replantearse. Yo quería ser médico, pero no me daba. Yo quería ser un gran veterinario, pero no me daba. Mi Diosito siempre a todos nos da algo y hay que descifrar qué es. Con base a eso ponerle ese cariño y ese amor y empezar a vivir.

(R.H.).: Es la amistad, que en un momento determinado se habla de una amistad de Pablo. Una amistad que me hizo practicamente la justicia y yo la agarro para dejar ese legado de los amigos, de la amistad que siempre hay que reconocerlo. Cuando uno se equivoca, entonces uno tiene que pagar por sus acciones o buenas o malas. Pero el amigo siempre tiene que estar ahí. En ese momento, Pablo pagó por lo que él había hecho con la vida. Pero nosotros como amigos y cuando el amigo le llega a uno con ese amor, con ese cariño, entonces uno no lo puede negar. Ahora qué voy a negarlo después de que ya me hicieron una amistad. Entonces hoy puede ser la mejor amistad para rescatar y que la amistad no se puede negar. Como seres humanos no lo podemos juzgar, la justicia se encargó de juzgarlo por los actos que no estuvieron bien hechos. Si me equivoqué porque estuve en la intermediación, porque para mí era salvar una vida, pues hombre, lo siento. No retaría a la justicia que lo volvería a hacer, pero si la justicia que es la indicada me dice “René, lo necesitamos para que intermedie”, por supuesto que lo voy a ir. En ese caso la familia me pidió el favor.