No solo sería Julián Quiñones: México piensa nacionalizar a otra figura colombiana; esto dijo el jugador

Si bien no pudo ser convocado oficialmente para los próximos juegos, por trámites pendientes para militar en el combinado azteca, ya se puso la camiseta mexicana y tiene ilusionados a los fanáticos. Si bien no lo citaron, está entrenando para acoplarse con facilidad al plantel que comanda Jaime Lozano.

Ahora bien, parece que este no será el único caso que involucre a jugadores con pasado en la Tricolor. Las miradas están centradas sobre un reciente fichaje de un histórico de la Liga MX: el Cruz Azul, que se nutrió de talentos cafeteros para la actual campaña con Díber Cambindo, Kevin Castaño y un tercer protagonista que ya está en el radar del seleccionado local.

¿De quién se trata?

El defensor de 25 años, luego de sus actuaciones de reparto en el onceno tiburón, recaló en Newell’s Old Boys del fútbol argentino y compartió uniforme con Jherson Mosquera, lateral derecho que jugó en el Deportivo Pereira y salió campeón. En fin, Ditta brilló con Newell’s y hasta marcó goles importantes, que sedujeron en el mercado de pases.

¿Qué piensa Willer Ditta al respecto?

“En mi pensamiento ahora está el tener una oportunidad en la Selección Colombia. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo para tener un llamado. No se ha dado ahora, pero bueno, estoy trabajando. Estoy con la esperanza y la ilusión puesta en seguir haciendo las cosas bien”, indicó de entrada Ditta.