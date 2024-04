Nuevo técnico de São Paulo frena en seco a James Rodríguez; habló de “tomar decisiones”

“ Los detalles los estaremos hablando de puertas para adentro ”, regateó el ex técnico de Independiente Medellín y Lanús.

Zubeldía no quiso tratar a James como un caso particular, sino que avisó que todos sus dirigidos tendrán las mismas opciones de jugar. “Tomaremos decisiones pensando siempre en el bien de todos. Lo más importante es que hoy el equipo le gane a un rival muy duro y luego tendremos una secuencia de partidos. Intentaremos adaptarnos rápidamente y lograr resultados”, declaró en el aeropuerto.

“Es un desafío enorme para lo que es São Paulo, por todo lo que sabes, pero cada club que me contrató fue un desafío importante y poner a uno encima de otro no está bien. Es un desafío hermoso por su tamaño y por todo lo que es el fútbol brasileño. Para mí es importante estar aquí y estoy muy feliz ”, indicó.

Zubeldía pudo haber sido técnico de James desde enero, pero en aquella oportunidad no fluyeron las negociaciones como ahora. “Siento que ahora es el momento. Hace unos meses no por motivos personales y públicos, porque declaré en un programa de televisión que no era momento de escuchar ofertas”, reconoció.