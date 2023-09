Periodistas venezolanos explotaron por el trato de la Federación Colombiana de Fútbol de cara al partido de eliminatorias

Castro agregó que en la pasada eliminatoria no tuvieron este problema, por eso su molestia. “Normalmente, las veces que vinimos aquí, siempre hubo una amplitud para los comunicadores de Venezuela y con cantidades cuatro o cinco veces más que las que hay ahora. Hay un número aproximado de 25 que aún no tienen una acreditación. Somos muy pocos, de nuestra radio, somos cuatro y apenas nos han dado a dos”, sentenció.

Finalmente, el vicepresidente cuestionó severamente los compartimientos de la FCF con ellos, pues tampoco podrán transmitir desde el estadio. “A mí no me convencen los argumentos [de la Federación], las pocas credenciales que nos van a entregar, las van a entregar el día del partido entre 1 y 4 de la tarde y el partido es a las 6 [de la tarde] ¿Cómo puede uno interpretar eso? No es primera vez que yo vengo a esto, yo tengo mi recorrido, mi gran pregunta es: ¿Le van a hacer eso a Brasil y Argentina? ¿Se lo van a hacer a Uruguay?”, dijo.

Castro lanzó un llamado a Ramón Jesurún de cara a este duelo y espera tener una conversación con él en nombre de sus colegas. “No vinimos acá a pasear, vinimos a trabajar, como lo hace un periodista colombiano que vaya a cualquier otro país. El fútbol no lo pueden cerrar de esa manera. No me vengan con el cuento de la capacidad, no es primera vez que vamos a ese estadio, aquí hemos tenido eliminatorias donde, abajo, ubicaron 10 radios venezolanas”, aseveró.