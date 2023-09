🔴 PSG vs. Borussia Dortmund, EN VIVO: siga en directo el partidazo del día en la Champions League

Siga el minuto a minuto

‚ÄúCuando un equipo, un club, se obsesiona con algo, no es una buena se√Īal‚ÄĚ, advirti√≥ Luis Enrique el lunes ante las insistentes preguntas sobre cu√°ndo el PSG podr√° reinar en Europa. ‚Äú Hay que tener ilusi√≥n, esperanzas, ambici√≥n... Obsesionarse no funciona en ning√ļn sector de la vida. Estamos ilusionados y motivados, con muchas ganas de hacer disfrutar a nuestros aficionados, pero no hay obsesi√≥n ‚ÄĚ.

Luis Enrique no se alarma

‚ÄúEs cierto que no ha sido un gran comienzo‚ÄĚ, reconoci√≥ el DT parisino. ‚ÄúSiempre me ha pasado con los equipos en los que he estado. Hay muchos conceptos e informaci√≥n para darle al jugador... Es un proceso. Y por la experiencia, necesito tiempo, que es maravilloso. No pido tiempo, porque ya s√© c√≥mo funciona esto, pero estoy muy tranquilo. Llegar√° el buen f√ļtbol, seguro‚ÄĚ.