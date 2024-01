“Puede ser que me hayan hackeado”: María Isabel Urrutia niega los trinos sobre los Juegos Panamericanos

La polémica por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 no se detiene y las contradicciones de Maria Isabel Urrutia, exministra del Deporte, tampoco.

“Cuando yo recibí el Ministerio, en el empalme, yo sabía que había Juegos Panamericanos en Colombia porque estoy involucrada en el deporte, pero no por escrito ni porque nos hubieran entregado en el Ministerio que había Juegos Panamericanos”, dijo a SEMANA.

De inmediato, Morales replicó: “No los confirmaron, entre otras cosas, porque como usted tenía la teoría de que era en 2027 y el Gobierno terminaba en 2026, eso no les convenía políticamente”, cuestionó a la exministra.

Barranquilla ya no será sede de los Juegos Panamericanos 2027. | Foto: Prensa Juegos Panamericanos Barranquilla 2027.

“Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de cinco millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración. Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión”, y continuó leyendo el trino de María Isabel Urrutia: “Ya que de no ser así, gran parte del presupuesto del Ministerio del Deporte quedaría comprometido en cada una de las vigencias futuras hasta el año 2027″, indicó.

“Yo no lo escribí”, “me hackearon”. Con estas mentiras ex-ministra de deportes de @petrogustavo trata de negar resistencia del gobierno a apoyar Panamericanos porque se realizarían en esta administración. Semejante nivel de ministros explica que Barranquilla perdiera la sede. pic.twitter.com/kIVD5M5lr0

“Puede ser que me hayan hackeado. Qué pena con usted. Yo no lo hice, siempre estuve en el grupo interdisciplinario. Se lo digo que no lo hice, visitamos, hicimos, trabajamos con la gobernadora, el alcalde, esperamos tener el presupuesto”, finalizó la polémica.