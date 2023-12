Recia defensa de Teo Gutiérrez por acusaciones en su contra sobre acoso a la mujer

Por ello, el delantero del equipo de la capital del Valle del Cauca decidió defenderse y publicó un duro comunicado en el que dejó en claro que no permitirá que se dañe su buen nombre.

“Es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento”, dijo.