Repentino fichaje de Junior sacude la Liga Betplay; ya fue recibido en Barranquilla

Junior de Barranquilla para 2024 no hizo los fichajes más rutilantes del mercado, tras ser campeón decidió ser preciso para reforzar las posiciones en las que jugadores le hacían falta. Yimmy Chará, Vícto Cantillo y Rafa Pérez fueron algunos de esos nombres que repatrió, con la tranquilidad de que en algún momento ya habían rendido vestidos de rojiblancos.

Infortunadamente, el central que militaba en Argentina con San Lorenzo a pocos juegos de haber hecho su estreno se lesionó de manera grave y el dictamen dado por él mismo fue: “Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal un ligamento”, fue el dictamen que difundió Pérez tras su paso y análisis por parte de los médicos.

Rafael Pérez sufrió dura lesión en el juego de Santa Fe vs. Junior | Foto: Captura de pantalla: Win Sports y Colprensa

Se trata del argentino Nicolás Zalazar de 27 años, que permanece desde finales del 2023 sin jugar , pero parece ser sumamente rendidor y el candidato ideal para la zaga barranquillera. El jugador aún no firma de manera oficial, sin embargo, ya hizo su arribo a la capital del Atlántico.

“Mi último partido fue a fines de diciembre (con Ñublense) y como soy jugador libre me encontraba hace mes y medio entrenando con mi preparador físico. Hablaré y ajustaré algunos detalles que me pedirá el cuerpo técnico para llegar lo más listo posible a la competencia cuando él me necesite”, dijo a su arribo a la capital del Atlántico.